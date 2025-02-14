Невестка Вячеслава Зайцева высказалась о долгах Дома моды кутюрье

Невестка Вячеслава Зайцева заявила, что вопрос с долгами Дома моды кутюрье решен

Екатерина Ромашкина, невестка модельера Вячеслава Зайцева, высказалась о долгах Дома моды кутюрье. Интервью с ней публикует НСН.

Ромашкина рассказала, что, несмотря на внешнее давление и трудности последних лет, сейчас Дом моды кутюрье находится на взлете. «У Дома моды действительно были проблемы с долгами. Мне сложно судить о том, как так получилось, однако сейчас этот вопрос однозначно решен», — заявила она.

Собеседница издания напомнила, что салон-музей с образцами нарядов работает беспрерывно. Известно, что в нем представлены вещи, созданные при Вячеславе Зайцеве.

Генеральным директором Дома моды Зайцева Екатерина Ромашкина стала в июле 2024 года. До этого владельцем АО «Московский дом моды Вячеслава Зайцева» был его сын Егор Зайцев.