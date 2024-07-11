Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
10:22, 11 июля 2024Ценности

Назван новый владелец модного дома Зайцева

Модным домом Зайцева будет управлять жена его покойного сына Екатерина Ромашкина
Егор Зайцев

Егор Зайцев. Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Журналисты назвали нового владельца модного дома покойного дизайнера Вячеслава Зайцева. Соответствующее сообщение появилось в Telegram-канале «Звездач».

Теперь модным домом будет управлять жена сына кутюрье Екатерина Ромашкина.

Ранее предполагалось, что богатое наследство перейдет детям Егора Зайцева. «Даже если дети являются несовершеннолетними, им в любом случае положено наследство. При этом если дети совершеннолетние и завещание было написано не на них, то они не получат ничего», — прокомментировал адвокат Сергей Жорин.

Егор Зайцев был единственным наследником и владельцем АО «Московский дом моды Вячеслава Зайцева». Он продолжал работу над новыми коллекциями и расплачивался по долгам отца. 19 июня стало известно о его кончине.

Что думаешь? Оцени!
      Мария Винар
      Обсудить
      Последние новости

      Конгресс США поддержал снятие с ВСУ ограничений на удары по России

      ФСБ задержала в аэропорту россиянина с 28 килограммами золота под одеждой

      Кулеба анонсировал откровенный разговор Зеленского с Байденом

      Обвиненному в растрате миллионов рублей ректору российского вуза нашли замену

      Тарасова заступилась за Пугачеву

      Уехавший в Швейцарию телеведущий пожаловался на одну особенность страны

      Семь человек пострадали при обстреле российского города со стороны Украины

      В России снизились вредные выбросы

      39-летняя Кэти Перри снялась топлес для обложки альбома

      СК получил данные об Интернациональном легионе теробороны Украины

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше