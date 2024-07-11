Назван новый владелец модного дома Зайцева

Модным домом Зайцева будет управлять жена его покойного сына Екатерина Ромашкина

Журналисты назвали нового владельца модного дома покойного дизайнера Вячеслава Зайцева. Соответствующее сообщение появилось в Telegram-канале «Звездач».

Теперь модным домом будет управлять жена сына кутюрье Екатерина Ромашкина.

Ранее предполагалось, что богатое наследство перейдет детям Егора Зайцева. «Даже если дети являются несовершеннолетними, им в любом случае положено наследство. При этом если дети совершеннолетние и завещание было написано не на них, то они не получат ничего», — прокомментировал адвокат Сергей Жорин.

Егор Зайцев был единственным наследником и владельцем АО «Московский дом моды Вячеслава Зайцева». Он продолжал работу над новыми коллекциями и расплачивался по долгам отца. 19 июня стало известно о его кончине.