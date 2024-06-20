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01:31, 20 июня 2024Ценности

Скончался единственный наследник модельера Вячеслава Зайцева. Он провел две недели в реанимации в тяжелом состоянии

Умер 64-летний сын модельера Вячеслава Зайцева Егор
Егор Зайцев

Егор Зайцев. Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Сын модельера Вячеслава Зайцева Егор скончался вечером в среду, 19 июня, в возрасте 64 лет.

Предварительно, он умер от осложнений на фоне онкологии примерно в 20:00 в больнице.

Сегодня день рождения Дома моды Вячеслава Михайловича Зайцева, и сегодня умер единственный наследник великого кутюрье

Вадим Хусаиновдруг и партнер Вячеслава Зайцева
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В начале июня Зайцев-младший попал в реанимацию

О проблемах со здоровьем у Егора Зайцева стало известно 13 февраля. Директор модельного агентства Z'Smodels Екатерина Пантелеева рассказала, что у него обнаружили анемию. Позже врачи диагностировали почечную недостаточность, вызванную серьезным заболеванием печени.

В начале июня состояние Зайцева ухудшилось на фоне тяжелой анемии и борьбы с онкологией. Его поместили в палату интенсивной терапии, а 16 июня подключили к аппарату ИВЛ. У сына модельера отказывала печень, скопилась жидкость в брюшной полости. Медики не смогли его спасти.

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Модельер Слава Зайцев умер в прошлом году

Вячеслав Зайцев скончался на 86-м году жизни в больнице в Москве 30 апреля 2023 года. Он страдал болезнью Паркинсона и был доставлен к медикам с кровотечением в желудке.

По словам близкой приятельницы модельера Нины Царагели, у Зайцева были прекрасные отношения с сыном, однако затем между ними возник конфликт из-за решения модельера сделать наследницей его бренда внучку. Ее теорию подтверждала вдова Иосифа Кобзона Нелли Кобзон.

В июне 2023 года помощник дизайнера Эдуард Кривенко объявил себя еще одним наследником имущества кутюрье. По его словам, Зайцев оставил ему заверенные у нотариуса документы, подтверждающие его право на наследство знаменитости. Вскоре он оказался в розыске у судебных приставов из-за задолженности перед государством на общую сумму 120 тысяч рублей.

В октябре 2023 года сообщалось, что Егор Зайцев заработал на Доме моды отца 20 миллионов рублей. Выяснилось, что он руководит компанией в течение четырех лет, однако после ухода модельера из жизни ему достались многочисленные долги. При этом отмечалось, что, судя по финансовой отчетности, наследник дизайнера зарабатывает на данном бизнесе.

Слава (Вячеслав Михайлович) Зайцев — российский модельер, уроженец города Иваново, выпускник Московского текстильного института. Эскизы первой коллекции, созданной им для экспериментально-технической швейной фабрики Мособлсовнархоза, были опубликованы в журнале Paris Match, благодаря чему Зайцева узнали за границей. Зайцев работал в Доме моделей одежды на Кузнецком Мосту, руководил фабрикой индпошива номер 19.

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      Марина Совина
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