Умер единственный наследник модельера Вячеслава Зайцева

64-летний сын модельера Вячеслава Зайцева Егор умер от онкологии

Умер Егор Зайцев — сын модельера Вячеслава Зайцева. Об этом сообщает Telegram-канал Mash, ссылаясь на его близких.

Предварительно, он скончался от осложнений на фоне онкологии примерно в 20:00 в больнице. Ему было 64 года.

4 июня Егор Зайцев попал в реанимацию в тяжелом состоянии. Его состояние ухудшилось на фоне тяжелой анемии и борьбы с онкологией.

О проблемах со здоровьем у Егора Зайцева стало известно 13 февраля. Директор модельного агентства Z'Smodels Екатерина Пантелеева рассказала, что у него была обнаружена анемия. Позже врачи диагностировали почечную недостаточность.