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22:49, 19 июня 2024Ценности

Умер единственный наследник модельера Вячеслава Зайцева

64-летний сын модельера Вячеслава Зайцева Егор умер от онкологии
Егор Зайцев

Егор Зайцев. Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press

Умер Егор Зайцев — сын модельера Вячеслава Зайцева. Об этом сообщает Telegram-канал Mash, ссылаясь на его близких.

Предварительно, он скончался от осложнений на фоне онкологии примерно в 20:00 в больнице. Ему было 64 года.

4 июня Егор Зайцев попал в реанимацию в тяжелом состоянии. Его состояние ухудшилось на фоне тяжелой анемии и борьбы с онкологией.

О проблемах со здоровьем у Егора Зайцева стало известно 13 февраля. Директор модельного агентства Z'Smodels Екатерина Пантелеева рассказала, что у него была обнаружена анемия. Позже врачи диагностировали почечную недостаточность.

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      Марина Совина
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