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14:45, 14 февраля 2024Ценности

Раскрыты подробности состояния сына Славы Зайцева после госпитализации

«Известия»: сыну модельера Славы Зайцева Егору диагностировали анемию

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Анонимный источник раскрыл подробности состояние сына покойного модельера Вячеслава Зайцева после госпитализации. Об этом пишет издание «Известия».

Собеседник портала рассказал, что Егор Зайцев проходит лечение из-за диагностированной анемии, коронавируса и почечной недостаточности. В настоящий момент его состояние оценивается как средней степени тяжести. При этом уточняется, что почечная недостаточность у наследника дизайнера вызвана серьезным заболеванием печени.

О госпитализации Егора Зайцева стало известно во вторник, 13 февраля. Директор модельного агентства Z'Smodels Екатерина Пантелеева рассказала, что у него была обнаружена анемия, а информацию о коронавирусе при этом опровергла. По ее словам, проблемы со здоровьем связаны с потерей отца и травлей из-за наследства.

В октябре 2023 года сообщалось, что Егор Зайцев заработал на Доме моды отца 20 миллионов рублей. Выяснилось, что он руководит компанией в течение четырех лет, однако после ухода модельера из жизни ему достались многочисленные долги. При этом отмечалось, что, судя по финансовой отчетности, наследник дизайнера зарабатывает на данном бизнесе.

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      Мария Винар
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