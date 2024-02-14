Раскрыты подробности состояния сына Славы Зайцева после госпитализации

«Известия»: сыну модельера Славы Зайцева Егору диагностировали анемию

Анонимный источник раскрыл подробности состояние сына покойного модельера Вячеслава Зайцева после госпитализации. Об этом пишет издание «Известия».

Собеседник портала рассказал, что Егор Зайцев проходит лечение из-за диагностированной анемии, коронавируса и почечной недостаточности. В настоящий момент его состояние оценивается как средней степени тяжести. При этом уточняется, что почечная недостаточность у наследника дизайнера вызвана серьезным заболеванием печени.

О госпитализации Егора Зайцева стало известно во вторник, 13 февраля. Директор модельного агентства Z'Smodels Екатерина Пантелеева рассказала, что у него была обнаружена анемия, а информацию о коронавирусе при этом опровергла. По ее словам, проблемы со здоровьем связаны с потерей отца и травлей из-за наследства.

В октябре 2023 года сообщалось, что Егор Зайцев заработал на Доме моды отца 20 миллионов рублей. Выяснилось, что он руководит компанией в течение четырех лет, однако после ухода модельера из жизни ему достались многочисленные долги. При этом отмечалось, что, судя по финансовой отчетности, наследник дизайнера зарабатывает на данном бизнесе.