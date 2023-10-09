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17:27, 9 октября 2023Ценности

Сын Славы Зайцева заработал на Доме моды отца 20 миллионов рублей

«Звездач»: выручка Дома моды Славы Зайцева составила 20 миллионов рублей

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Сын покойного модельера Вячеслава Зайцева Егор заработал на Доме моды отца 20 миллионов рублей. Соответствующую информацию публикует Telegram-канал «Звездач».

Сообщается, что сын дизайнера руководит компанией в течение четырех лет, однако после ухода из жизни отца Егору Зайцеву достались многочисленные долги. При этом отмечается, что в настоящий момент, судя по финансовой отчетности, родственник модельера зарабатывает на данном бизнесе.

Известно, что выручка компании за 2022 год составила 20 миллионов рублей, а прибыль — 1,5 миллиона рублей. Среди прочего, летом минувшего года Егору Зайцеву удалось выиграть суд о взыскании пени за несвовременное внесение арендных платежей и вместо 4,2 миллиона рублей оплатить неустойку в размере 634 тысяч рублей, а также пошлину в 44 тысячи рублей.

В мае сын Славы Зайцева ответил на слухи о передаче дома отца во владение государства. Мужчина опроверг распространившиеся в сети слухи о том, что модельер завещал свой Дом моды на проспекте Мира в Москве государству. По его словам, данная информация является недостоверной.

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    Екатерина Ештокина
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