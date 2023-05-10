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16:30, 10 мая 2023Ценности

Сын Славы Зайцева ответил на слухи о передаче дома отца во владение государства

«360»: сын модельера Славы Зайцева Егор опроверг слухи о передаче дома отца государству
Егор Зайцев

Егор Зайцев. Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Сын покойного модельера Вячеслава Зайцева Егор ответил на слухи о передаче дома отца во владение государства. Соответствующий комментарий приводит телеканал «360».

Мужчина опроверг распространившиеся в сети слухи о том, что модельер завещал свой Дом моды на проспекте Мира в Москве государству. По его словам, данная информация является недостоверной. «Это наглая ложь и фальсификация. Дом принадлежит АО "Московский Дом Моды В. Зайцева", и папа мечтал его сохранить», — высказался он.

Кроме того, собеседник издания рассказал, что намерен сделать из дома дизайнера, который расположен в деревне Каблуково Московской области, музей. «Мы хотим сохранить дом как музей-усадьбу», — заявил он.

Ранее Егор Зайцев поделился с журналистами мнением о насильственной смерти отца. В опубликованном в сети видео мужчина предположил, что дизайнера могли отравить.

Зайцев скончался на 86-м году жизни в больнице в Москве. Тяжелобольной дизайнер, отметивший в марте этого года свое 85-летие, был доставлен в больницу с желудочным кровотечением.

Слава (Вячеслав Михайлович) Зайцев — российский модельер, уроженец города Иваново, выпускник Московского текстильного института. Эскизы первой коллекции, созданной им для экспериментально-технической швейной фабрики Мособлсовнархоза, были опубликованы в журнале Paris Match, благодаря чему Зайцева узнали за границей. Зайцев работал в Доме моделей одежды на Кузнецком Мосту, руководил фабрикой индпошива №19.

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Мария Винар
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