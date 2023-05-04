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16:03, 4 мая 2023Ценности

Сын модельера Вячеслава Зайцева высказал мнение о насильственной смерти отца

Сын модельера Вячеслава Зайцева Егор предположил, что отца могли отравить

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Сын покойного модельера Вячеслава Зайцева Егор высказал мнение о насильственной смерти отца. Соответствующий комментарий публикует Super.

В опубликованном видео мужчина предположил, что дизайнера могли отравить. «Врагов в окружении хватает. Но это явно не те, кто с ним все эти годы», — заявил он.

Ранее сообщалось, что в подмосковном Щелково в соборе Троицы Живоначальной началась церемония прощания с модельером Вячеславом Зайцевым.

Зайцев скончался на 86-м году жизни в больнице в Москве. Тяжелобольной дизайнер, отметивший в марте этого года свое 85-летие, был доставлен в больницу с желудочным кровотечением.

Слава (Вячеслав Михайлович) Зайцев — российский модельер, уроженец города Иваново, выпускник Московского текстильного института. Эскизы первой коллекции, созданной им для экспериментально-технической швейной фабрики Мособлсовнархоза, были опубликованы в журнале Paris Match, благодаря чему Зайцева узнали за границей. Зайцев работал в Доме моделей одежды на Кузнецком Мосту, руководил фабрикой индпошива №19.

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Екатерина Ештокина
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