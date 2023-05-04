В Подмосковье началось прощание с модельером Вячеславом Зайцевым

В подмосковном Щелкове началась церемония прощания с модельером Вячеславом Зайцевым

В подмосковном Щелкове в соборе Троицы Живоначальной началась церемония прощания с модельером Вячеславом Зайцевым. Об этом сообщает РИА Новости.

Как отмечает агентство, на месте присутствуют поклонники, родственники кутюрье и знаменитости. Среди них певцы Бедрос Киркоров и Надежда Бабкина, шоумен Сергей Зверев, модель и общественный деятель Татьяна Михалкова и дизайнер Игорь Гуляев.

Сообщается, что после церемонии прощания Зайцева похоронят на Жегаловском кладбище.

Зайцев скончался на 86-м году жизни в больнице в Москве. Тяжелобольной дизайнер, отметивший в марте этого года свое 85-летие, был доставлен в больницу с кровотечением в желудке.

Слава (Вячеслав Михайлович) Зайцев — российский модельер, уроженец города Иваново, выпускник Московского текстильного института. Эскизы первой коллекции, созданной им для экспериментально-технической швейной фабрики Мособлсовнархоза, были опубликованы в журнале Paris Match, благодаря чему Зайцева узнали за границей. Зайцев работал в Доме моделей одежды на Кузнецком Мосту, руководил фабрикой индпошива № 19.