Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
14:55, 4 мая 2023Ценности

В Подмосковье началось прощание с модельером Вячеславом Зайцевым

В подмосковном Щелкове началась церемония прощания с модельером Вячеславом Зайцевым

Фото: Авилов Александр / АГН «Москва»

В подмосковном Щелкове в соборе Троицы Живоначальной началась церемония прощания с модельером Вячеславом Зайцевым. Об этом сообщает РИА Новости.

Как отмечает агентство, на месте присутствуют поклонники, родственники кутюрье и знаменитости. Среди них певцы Бедрос Киркоров и Надежда Бабкина, шоумен Сергей Зверев, модель и общественный деятель Татьяна Михалкова и дизайнер Игорь Гуляев.

Сообщается, что после церемонии прощания Зайцева похоронят на Жегаловском кладбище.

Зайцев скончался на 86-м году жизни в больнице в Москве. Тяжелобольной дизайнер, отметивший в марте этого года свое 85-летие, был доставлен в больницу с кровотечением в желудке.

Слава (Вячеслав Михайлович) Зайцев — российский модельер, уроженец города Иваново, выпускник Московского текстильного института. Эскизы первой коллекции, созданной им для экспериментально-технической швейной фабрики Мособлсовнархоза, были опубликованы в журнале Paris Match, благодаря чему Зайцева узнали за границей. Зайцев работал в Доме моделей одежды на Кузнецком Мосту, руководил фабрикой индпошива № 19.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Екатерина Ештокина
Обсудить
Последние новости
США отреклись от причастности к атакам на Кремль
Российские нефтяники начали получать больше компенсаций из бюджета
В Румынии выступили против идеи объединения с Молдавией
Самойлова заработала на продаже косметики почти миллиард рублей
США заявили об обеспечении Украины всем необходимым для наступления
Канье Уэст в лосинах на прогулке с женой стал объектом шуток в сети
Вейпы, еду и воду запретят проносить на Красную площадь на парад в День Победы
Опубликована карта боевых действий на Украине
«Ёбидоёби» обжаловала решение суда о смене названия
США высказались против атак на лидеров стран после инцидента с беспилотниками
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияПолитика конфиденциальности
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.