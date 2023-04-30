Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
19:58, 30 апреля 2023Ценности

Умер российский модельер Вячеслав Зайцев

Mash: российский модельер Вячеслав Зайцев скончался в Москве на 86-м году жизни

Фото: Михаил Метцель / ТАСС

Российский модельер Слава (Вячеслав Михайлович) Зайцев скончался на 86-м году жизни в больнице в Москве. Об этом в воскресенье, 30 апреля, сообщает Telegram-канал Mash.

По информации канала, тяжелобольной дизайнер, отметивший в марте этого года свое 85-летие, днем был доставлен в больницу с кровотечение в желудке. Врачи сделали Зайцев компьютерную томографию (КТ), после чего отправили в отделение реанимации. Несмотря на усилия врачей, страдающий болезнью Паркинсона модельер скончался.

Слава (Вячеслав Михайлович) Зайцев — российский модельер, уроженец города Иваново, выпускник Московского текстильного института. Эскизы первой коллекции, созданной им для экспериментально-технической швейной фабрики Мособлсовнархоза, были опубликованы в журнале Paris Match, и Зайцева узнали за границей. Работал в Доме моделей одежды на Кузнецком Мосту, руководил фабрикой индпошива №19.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Варвара Кошечкина
Комментарии отключены
Последние новости
Меркель призвала не сужать кругозор в вопросе решения конфликта на Украине
Умер российский модельер Вячеслав Зайцев
Арестованную за продажу наркотиков вице-чемпионку Игр-1980 выпустили под залог
Зеленский пожаловался на отсутствие отпуска
Названа возможная причина крупного пожара в российской деревне
Захарова заявила о праве России пойти на разрыв дипотношений с Польшей
Гепатолог назвала вредные для печени продукты
Женщина бросила заболевшего раком партнера и нашла необычный способ извиниться
В Башкирии семилетняя девочка утонула в реке во время игры с друзьями
Стало известно о проведении протезирования Костомарову
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияПолитика конфиденциальности
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.