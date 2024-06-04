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10:49, 4 июня 2024Ценности

Сын модельера Вячеслава Зайцева попал в реанимацию

Сын модельера Вячеслава Зайцева Егор попал в реанимацию в тяжелом состоянии

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Сын покойного модельера Вячеслава Зайцева Егор Зайцев попал в реанимацию. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Состояние 64-летнего наследника ухудшилось на фоне тяжелой анемии и борьбы с онкологией. В настоящий момент Зайцев находится под наблюдением врачей в Москве, ему требуется переливание крови. Медики никаких прогнозов не дают, уточняют журналисты канала.

О проблемах со здоровьем у Егора Зайцева стало известно 13 февраля. Директор модельного агентства Z'Smodels Екатерина Пантелеева рассказала, что у него была обнаружена анемия. Позже врачи диагностировали почечную недостаточность.

В октябре 2023 года сообщалось, что Егор Зайцев заработал на Доме моды отца 20 миллионов рублей. Выяснилось, что он руководит компанией в течение четырех лет, однако после ухода модельера из жизни ему достались многочисленные долги. При этом отмечалось, что, судя по финансовой отчетности, наследник дизайнера зарабатывает на данном бизнесе.

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      Мария Винар
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