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10:43, 6 июня 2023Ценности

Объявился еще один наследник Вячеслава Зайцева

Помощник модельера Зайцева Эдуард Кривенко объявил себя его наследником

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Помощник дизайнера Вячеслава Зайцева, который ушел из жизни 30 апреля, объявил себя еще одним наследником имущества кутюрье. Об этом он рассказал в передаче «Малахов» на канале «Россия 1».

Известно, что 39-летний Эдуард Кривенко ухаживал за модельером в последние годы его жизни. По словам мужчины, Зайцев оставил ему заверенные у нотариуса документы, подтверждающие его право на наследство знаменитости.

«Он переживал (…) Говорил: "Я хочу тебе помочь, чтобы все было хорошо. Сделаю так, что у тебя будет и квартира, и машина". У меня на руках есть завещание», — отметил герой программы.

Слава (Вячеслав Михайлович) Зайцев — российский модельер, уроженец города Иваново, выпускник Московского текстильного института. Эскизы первой коллекции, созданной им для экспериментально-технической швейной фабрики Мособлсовнархоза, были опубликованы в журнале Paris Match, благодаря чему Зайцева узнали за границей. Дизайнер работал в Доме моделей одежды на Кузнецком Мосту, руководил фабрикой индпошива №19.

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    Карина Черных
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