Объявился еще один наследник Вячеслава Зайцева

Помощник модельера Зайцева Эдуард Кривенко объявил себя его наследником

Помощник дизайнера Вячеслава Зайцева, который ушел из жизни 30 апреля, объявил себя еще одним наследником имущества кутюрье. Об этом он рассказал в передаче «Малахов» на канале «Россия 1».

Известно, что 39-летний Эдуард Кривенко ухаживал за модельером в последние годы его жизни. По словам мужчины, Зайцев оставил ему заверенные у нотариуса документы, подтверждающие его право на наследство знаменитости.

«Он переживал (…) Говорил: "Я хочу тебе помочь, чтобы все было хорошо. Сделаю так, что у тебя будет и квартира, и машина". У меня на руках есть завещание», — отметил герой программы.

Слава (Вячеслав Михайлович) Зайцев — российский модельер, уроженец города Иваново, выпускник Московского текстильного института. Эскизы первой коллекции, созданной им для экспериментально-технической швейной фабрики Мособлсовнархоза, были опубликованы в журнале Paris Match, благодаря чему Зайцева узнали за границей. Дизайнер работал в Доме моделей одежды на Кузнецком Мосту, руководил фабрикой индпошива №19.