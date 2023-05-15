Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
12:35, 15 мая 2023Ценности

Подруга Вячеслава Зайцева раскрыла подробности его конфликта с сыном

Подруга покойного Вячеслава Зайцева Царагели раскрыла подробности его конфликта с сыном

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Близкая приятельница покойного модельера Вячеслава Зайцева раскрыла подробности его конфликта с сыном Егором. На эту тему Нина Царагели высказалась в передаче «Звезды сошлись» на канале НТВ.

Участница программы рассказала, что до ссоры у родственников были прекрасные отношения. «У них была идиллия, потом — я по-человечески Егора понимаю — он обиделся. На что? Во-первых, на каком-то этапе Слава объявил на всю страну, что наследницей его бренда, дела будет внучка Маруся», — пояснила она в разговоре с ведущей Лерой Кудрявцевой.

Материалы по теме:
«Я уверена, Россия снова будет в тренде» Как молодые российские бренды влюбили в себя главных мировых звезд?
«Я уверена, Россия снова будет в тренде»Как молодые российские бренды влюбили в себя главных мировых звезд?
19 августа 2022
Кара настигла: самая яркая модель 2010-х пугает фанатов нестабильной психикой. Что случилось с Карой Делевинь?
Кара настигла:самая яркая модель 2010-х пугает фанатов нестабильной психикой. Что случилось с Карой Делевинь?
6 октября 2022

По словам подруги, передача дела внучке показалась ей нелогичной, поскольку коллекции авторства Егора Зайцева были более интересными. «Егор делал сумасшедшую коллекцию, прикольную, Маруся делала самые обычные, девчоночьи показы. Когда вдруг объявил Слава, что Маруся наследует дело, конечно, я представляю, что с Егором произошло», — уточнила Царагели.

Вдова Иосифа Кобзона Нелли Кобзон ранее также подтверждала теорию Царагели, заявили журналисты Starhit. «Наверное, во многом Слава сам виноват. У него всегда с сыном были сложные отношения. (...) Он собирался передать дела Дома моды своей внучке Марусе. Потом и с ней поссорился. У Вячеслава был непростой характер, как и у большинства творческих людей», — высказывалась знаменитость.

Зайцев умер на 86-м году жизни в больнице в Москве. Тяжелобольной дизайнер, отметивший в марте этого года свое 85-летие, был доставлен в больницу с желудочным кровотечением.

Слава (Вячеслав Михайлович) Зайцев — российский модельер, уроженец города Иваново, выпускник Московского текстильного института. Эскизы первой коллекции, созданной им для экспериментально-технической швейной фабрики Мособлсовнархоза, были опубликованы в журнале Paris Match, благодаря чему Зайцева узнали за границей. Зайцев работал в Доме моделей одежды на Кузнецком Мосту, руководил фабрикой индпошива № 19.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Карина Черных
Обсудить
Последние новости
В Кремле оценили влияние поставок оружия из Британии Киеву на ход СВО
Россиянам раскрыли причину массовых задержек рейсов в Турцию
Возможное приглашение немецких врачей для протезирования Костомарову объяснили
В Москве инспекторы ДПС остановили Mercedes с вооруженным водителем
В Кремле ответили на заявление Макрона о зависимости России от Китая
В российском регионе ввели режим ЧС из-за лесных пожаров
Глобальное потепление связали с наводнениями в Индии
Российский полковник назвал условие поставки Украине западных истребителей
Мошенники воссоздали голос Камбербэтча и почти обманули кинокомпанию
Председатель Военного комитета НАТО прибыл в Молдавию
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияПолитика конфиденциальности
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.