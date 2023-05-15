Подруга Вячеслава Зайцева раскрыла подробности его конфликта с сыном

Подруга покойного Вячеслава Зайцева Царагели раскрыла подробности его конфликта с сыном

Близкая приятельница покойного модельера Вячеслава Зайцева раскрыла подробности его конфликта с сыном Егором. На эту тему Нина Царагели высказалась в передаче «Звезды сошлись» на канале НТВ.

Участница программы рассказала, что до ссоры у родственников были прекрасные отношения. «У них была идиллия, потом — я по-человечески Егора понимаю — он обиделся. На что? Во-первых, на каком-то этапе Слава объявил на всю страну, что наследницей его бренда, дела будет внучка Маруся», — пояснила она в разговоре с ведущей Лерой Кудрявцевой.

По словам подруги, передача дела внучке показалась ей нелогичной, поскольку коллекции авторства Егора Зайцева были более интересными. «Егор делал сумасшедшую коллекцию, прикольную, Маруся делала самые обычные, девчоночьи показы. Когда вдруг объявил Слава, что Маруся наследует дело, конечно, я представляю, что с Егором произошло», — уточнила Царагели.

Вдова Иосифа Кобзона Нелли Кобзон ранее также подтверждала теорию Царагели, заявили журналисты Starhit. «Наверное, во многом Слава сам виноват. У него всегда с сыном были сложные отношения. (...) Он собирался передать дела Дома моды своей внучке Марусе. Потом и с ней поссорился. У Вячеслава был непростой характер, как и у большинства творческих людей», — высказывалась знаменитость.

Зайцев умер на 86-м году жизни в больнице в Москве. Тяжелобольной дизайнер, отметивший в марте этого года свое 85-летие, был доставлен в больницу с желудочным кровотечением.

Слава (Вячеслав Михайлович) Зайцев — российский модельер, уроженец города Иваново, выпускник Московского текстильного института. Эскизы первой коллекции, созданной им для экспериментально-технической швейной фабрики Мособлсовнархоза, были опубликованы в журнале Paris Match, благодаря чему Зайцева узнали за границей. Зайцев работал в Доме моделей одежды на Кузнецком Мосту, руководил фабрикой индпошива № 19.

