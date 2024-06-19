Раскрыты подробности о болезни умершего сына модельера Зайцева

64-летний Егор Зайцев был подключен к аппарату ИВЛ с отказывающей печенью

Умерший сын модельера Вячеслава Зайцева Егор лежал в палате интенсивной терапии. Подробности о его болезни раскрыл Telegram-канал Mash.

С 16 июня Зайцев-младший был подключен к аппарату ИВЛ. У 64-летнего мужчины отказывала печень, скопилась жидкость в брюшной полости. Медики не смогли его спасти.

Егор Зайцев скончался вечером в среду, 19 июня. Причиной смерти, предварительно, стали осложнения на фоне онкологии.

4 июня Зайцев попал в реанимацию в тяжелом состоянии. Его состояние ухудшилось на фоне тяжелой анемии и борьбы с онкологией.

О проблемах со здоровьем у Егора Зайцева стало известно 13 февраля. Директор модельного агентства Z'Smodels Екатерина Пантелеева рассказала, что у него была обнаружена анемия. Позже врачи диагностировали почечную недостаточность.