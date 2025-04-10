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15:01, 10 апреля 2025Ценности

Невестка Вячеслава Зайцева опровергла слова о плачевном состоянии его Дома моды

Невестка Вячеслава Зайцева опровергла слова о плачевном состоянии его Дома моды
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Невестка модельера Вячеслава Зайцева Екатерина Ромашкина опровергла слова экс-директора Николая Головина о плачевном состоянии Дома моды кутюрье. Ее комментарий поступил в распоряжение «Ленты.ру».

Временно исполняющая обязанности (ВРИО) генерального директора Дома моды заявила, что Головин давно не имеет никакого отношения к компании и не обладает актуальными сведениями о ее деятельности. Кроме того, по словам Ромашкиной, у Головина сомнительная репутация.

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В подтверждение своей позиции она привела несколько аргументов, подчеркнув, что у Дома моды нет долгов по налогам, а зарплаты сотрудникам выплачиваются в срок. Кроме того, в Доме отмечается увеличение прибыли по итогам 2024 года, а с начала 2025 года команда провела сразу несколько модных показов и работает над новой коллекцией.

Генеральным директором Дома моды Зайцева Екатерина Ромашкина стала в июле 2024 года. До этого владельцем АО «Московский дом моды Вячеслава Зайцева» был его сын Егор Зайцев.

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