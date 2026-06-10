Дмитриев назвал ключ к восстановлению отношений России и США

Дмитриев назвал гражданскую дипломатию ключом к восстановлению отношений России и США

Глава РФПИ, спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству Кирилл Дмитриев в соцсети X назвал гражданскую дипломатию ключом к восстановлению отношений России и США.

Таким образом чиновник прокомментировал пост американской журналистки Кэндис Оуэнс о планах получить долгосрочную российскую визу, чтобы вместе с семьей посещать страну минимум дважды в год.

«Россия будет рада чаще видеть Кэндис, Джорджа, их семью и друзей. Гражданская дипломатия является ключом к восстановлению американо-российских отношений, разрушенных (экс-президентом США Джо) Байденом, глубинным государством и СМИ», — написал в ответ Дмитриев.

Он также обратил внимание на важность религиозных обменов и заявил, что с нетерпением ожидает возможности приветствовать делегацию молодых католиков.

Ранее Дмитриев заявил, что президент США Дональд Трамп искренне заинтересован в нормализации отношений с Москвой.

