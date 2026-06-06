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22:13, 6 июня 2026Мир

Дмитриев рассказал о позиции Трампа по восстановлению отношений с Россией

Дмитриев: Трамп искренне настроен на восстановление отношений с Россией
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)
Кирилл Дмитриев

Кирилл Дмитриев. Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

В блогерской студии VK Видео на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) специальный представитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев заявил, что президент США Дональд Трамп искренне заинтересован в нормализации отношений с Москвой.

«Я считаю, что и Стив [Уиткофф], и Джаред [Кушнер], и президент Трамп искренне настроены на восстановление отношений с Россией. Две ядерные державы, две великие державы должны находить точки соприкосновения», — сказал Дмитриев.

Он также подчеркнул, что Трамп мыслит категориями win-win (выиграл — выиграл), а также deal (сделка). При этом, по словам спецпредставителя, взаимодействие с Украиной — это не просто «сделка», а вопрос истории, ценностей и защиты русскоязычного населения.

Дмитриев добавил, что для США, России и всего мира гораздо важнее восстановить геополитические и экономические отношения, чем концентрироваться на текущих разногласиях.

Ранее президент России Владимир Путин поблагодарил Трампа за то, что он «преподал урок» украинскому лидеру Владимиру Зеленскому. Президент России добавил, что относится к американскому коллеге с уважением, подчеркнув, что у них выстроены хорошие отношения.

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