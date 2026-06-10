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21:10, 10 июня 2026Россия

Раскрыты подробности налета ВСУ на российские регионы

Минобороны отчиталось об уничтожении 203 украинских беспилотников
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Global Look Press

Вооруженные силы Украины (ВСУ) 10 июня неоднократно пытались атаковать территорию России. Более 200 украинских беспилотников было сбито над 13 российскими регионами, сообщили в Минобороны.

По данным оборонного ведомства, попытки нанести удар предпринимались в период с 08:00 до 20:00 по московскому времени. 203 украинских дрона было уничтожено над Самарской, Брянской, Курской, Белгородской, Орловской, Калужской, Рязанской, Тульской, Смоленской, Тверской областями, Московским регионом, Краснодарским краем, Республикой Крым.

Также беспилотники были сбиты над акваториями Черного и Азовского морей. Уточняется, что все летательные аппараты были самолетного типа.

Ранее в Минобороны сообщили, что в ночь с 9 на 10 июня российские средства ПВО отражали массированный налет беспилотников. Под ударом оказались 20 регионов.

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