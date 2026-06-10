Посол США в Израиле высказался об анонсированных Трампом ударах по Ирану

Посол США в Израиле Хакаби дал понять, что ждет ударов по Ирану

Посол США в Израиле Майк Хакаби дал понять, что ждет ударов по Ирану, которые анонсировал президент Дональд Трамп, и возобновления боевых действий в регионе. Об этом он написал в соцсети X.

«Похоже, что вскоре в нашем районе станет немного жарче», — отметил дипломат.

Ранее Трамп заявил, что США намерены вновь нанести сильный удар по Ирану. «Мы собираемся сегодня атаковать их, и атаковать их очень сильно. Мы возобновим бомбардировки. У нас есть право это делать. Они сбили наш вертолет», — указал глава государства.

До этого американский лидер сообщил, что Иран сбил американский вертолет Apache над Ормузским проливом. По его словам, оба пилота потерпевшего крушения вертолета находятся в безопасности.