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Силовые структуры
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11:01, 23 июля 2026 (обновлено: 11:06, 23 июля 2026)Силовые структуры

Россиянин получил 12,5 года колонии за перевод денег в украинский фонд

В Хабаровске осудили мужчину за госизмену
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

В Хабаровске осудили мужчину за госизмену. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе судов региона.

Он признан виновным по статье 275 («Государственная измена») УК РФ.

Как установил суд, мужчина в 2023 году выехал из России в другую страну, где перевел свои денежные средства на счет знакомого администратора интернет-канала, осуществляющего сбор денег для украинского фонда, спонсирующего Вооруженные силы Украины.

В связи с признанием подсудимым своей вины и заключением им с органом следствия соглашения о сотрудничестве, условия которого были им соблюдены, приговор в отношении него вынесен судом в особом порядке.

Суд приговорил его к 12,5 года колонии строгого режима и штрафу в размере 100 тысяч рублей. Также в доход государства был конфискован мобильный телефон осужденного как оборудование, использованное для совершения преступления.

Ранее сообщалось, что россиянин раскрыл зарубежной разведке данные о ТЭК.

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