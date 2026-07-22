Россиянин раскрыл зарубежной разведке данные о ТЭК

В Краснодаре осудили мужчину за госизмену

В Краснодаре осудили мужчину за госизмену. Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судов региона.

Он признан виновным по статье 275 («Государственная измена») УК РФ.

Как установил суд, мужчина, являясь противником проведения специальной военной операции (СВО) и негативно относящийся к политическому руководству России в период с марта 2024 по июль 2025 года, установил контакт с представителем службы безопасности Украины (СБУ) с целью оказания помощи в деятельности против безопасности страны.

Используя должностное положение, он передавал сведения об объектах топливно-энергетического комплекса (ТЭК) и деятельности компании. Также осуществлял фиксацию объектов критической инфраструктуры, последствий атак на объекты нефтяной отрасли и проводил замеры GPS-сигналов в районе военного аэродрома. Переданные данные могли быть использованы при организации и совершении диверсионно-террористических актов.

Сотрудники ФСБ выявили и пресекли его противоправную деятельность.

Суд признал его виновным и приговорил к 16 годам колонии строгого режима и штрафу в размере 200 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что россиянин получил 12 лет колонии за сообщения в украинском чате.