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Силовые структуры
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18:20, 22 июля 2026 (обновлено: 18:25, 22 июля 2026)Силовые структуры

Россиянин раскрыл зарубежной разведке данные о ТЭК

В Краснодаре осудили мужчину за госизмену
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Антон Великжанин / Коммерсантъ

В Краснодаре осудили мужчину за госизмену. Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судов региона.

Он признан виновным по статье 275 («Государственная измена») УК РФ.

Как установил суд, мужчина, являясь противником проведения специальной военной операции (СВО) и негативно относящийся к политическому руководству России в период с марта 2024 по июль 2025 года, установил контакт с представителем службы безопасности Украины (СБУ) с целью оказания помощи в деятельности против безопасности страны.

Используя должностное положение, он передавал сведения об объектах топливно-энергетического комплекса (ТЭК) и деятельности компании. Также осуществлял фиксацию объектов критической инфраструктуры, последствий атак на объекты нефтяной отрасли и проводил замеры GPS-сигналов в районе военного аэродрома. Переданные данные могли быть использованы при организации и совершении диверсионно-террористических актов.

Сотрудники ФСБ выявили и пресекли его противоправную деятельность.

Суд признал его виновным и приговорил к 16 годам колонии строгого режима и штрафу в размере 200 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что россиянин получил 12 лет колонии за сообщения в украинском чате.

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