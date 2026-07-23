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10:59, 23 июля 2026Авто

«КамАЗ» назвал сроки выхода на дороги беспилотных грузовиков без участия человека

Беспилотные «КамАЗы» выйдут в рейсы без человека в кабине уже в 2028 году
Марина Аверкина

Фото: Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ

«КамАЗ» назвал сроки выхода на дороги беспилотных грузовиков без водителей. Коммерческая эксплуатация полностью автономных машин стартует в 2028 году. Об этом ТАСС рассказал главный конструктор инновационных автомобилей компании Сергей Назаренко.

По его словам, специалисты приближаются к этапу, когда грузовик сможет проходить весь маршрут без контроля человека «в 99,99 процентах случаев». «Мы ставим себе целью в 2028 году начать заезды таких машин без водителей в кабине», — заявил Назаренко.

В настоящее время технология предусматривает обязательное присутствие удаленного оператора-логиста. Сотрудник следит за перемещением транспорта дистанционно и при наличии устойчивого сигнала связи имеет возможность на время перехватывать управление. По словам специалиста, участие человека остается «эпизодическим» и требуется только в нестандартных ситуациях, которые автоматика пока не в силах обработать корректно. К таким случаям относится, например, выезд из плотной пробки или объезд неожиданного препятствия.

Ранее стало известно, что ПАО «КамАЗ» намерено к концу 2026 года или в 2027 году выйти на рынок с антропоморфными роботами собственной разработки. Речь идет о манипуляторах, гибкость и антропометрия которых соответствуют параметрам человеческой руки, наделенных сменными захватами для быстрой перестройки под новые операции, а также для удаленного управления и обучения новым навыкам.

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