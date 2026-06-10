Раскрыта судьба подмосковного дома известного композитора

NF Group: Дом Виктора Дробыша в Подмосковье могут продать до конца 2026 года

Дом российского композитора Виктора Дробыша на Новорижском шоссе в Подмосковье могут продать до конца 2026 года. О судьбе объекта рассказала директор департамента загородной недвижимости консалтинговой компании NF Group (консультант сделки) Татьяна Алексеева в беседе с РИА Новости.

Речь идет о двухэтажном доме и цокольной частью. Лот располагается в девяти километрах от МКАД, а его площадь составляет две тысячи квадратов. Внутри семь спален и несколько дополнительных помещений, включая спа-зону с бассейном и хаммамом, а также студию звукозаписи. На участке в 41 сотку имеются ландшафтный парк, спортивная площадка, гараж на три автомобиля и парковка на шесть машино-мест.

Дом выставили на продажу в феврале 2024 года за 22 миллиона долларов (около 1,58 миллиарда рублей по текущему курсу). После цена несколько раз снижалась и в конечном итоге составила 16,99 миллиона долларов (1,22 миллиарда рублей). По словам Алексеевой, более низкая стоимость помогла привлечь покупателей — показы проходят еженедельно, с двумя клиентами начались переговоры по сделке. Эксперт считает, что договор будет подписан в ближайшее время.

Алексеева отметила, что срок экспозиции более двух лет — норма для такого дорогого лота. Первоначальная цена была преувеличена на период изучения рынка, а позже приблизилась к реальной. Эксперт уточнила, что Дробыш решил продать дом из-за слишком большой площади, которая перестала быть необходимой после переезда его детей в собственное жилье.

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