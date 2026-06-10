Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
21:11, 10 июня 2026Экономика

Раскрыта судьба подмосковного дома известного композитора

NF Group: Дом Виктора Дробыша в Подмосковье могут продать до конца 2026 года
Александра Качан (Редактор)

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Дом российского композитора Виктора Дробыша на Новорижском шоссе в Подмосковье могут продать до конца 2026 года. О судьбе объекта рассказала директор департамента загородной недвижимости консалтинговой компании NF Group (консультант сделки) Татьяна Алексеева в беседе с РИА Новости.

Речь идет о двухэтажном доме и цокольной частью. Лот располагается в девяти километрах от МКАД, а его площадь составляет две тысячи квадратов. Внутри семь спален и несколько дополнительных помещений, включая спа-зону с бассейном и хаммамом, а также студию звукозаписи. На участке в 41 сотку имеются ландшафтный парк, спортивная площадка, гараж на три автомобиля и парковка на шесть машино-мест.

Дом выставили на продажу в феврале 2024 года за 22 миллиона долларов (около 1,58 миллиарда рублей по текущему курсу). После цена несколько раз снижалась и в конечном итоге составила 16,99 миллиона долларов (1,22 миллиарда рублей). По словам Алексеевой, более низкая стоимость помогла привлечь покупателей — показы проходят еженедельно, с двумя клиентами начались переговоры по сделке. Эксперт считает, что договор будет подписан в ближайшее время.

Алексеева отметила, что срок экспозиции более двух лет — норма для такого дорогого лота. Первоначальная цена была преувеличена на период изучения рынка, а позже приблизилась к реальной. Эксперт уточнила, что Дробыш решил продать дом из-за слишком большой площади, которая перестала быть необходимой после переезда его детей в собственное жилье.

Ранее стало известно, почему актер Стивен Сигал решил продать свой особняк на Рублевке. Артист рассказал, что хочет купить более просторное жилье.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Небензя рассказал об ответе генсека ООН по Буче

    Минтруд рассказал о назначении пенсии по старости без обращения гражданина

    Три города на Кубани остались без воды из-за аварии

    Уничтожение склада БПЛА ВСУ российскими «Геранями» попало на видео

    В Чебоксарах начали подсчитывать ущерб от ракетной атаки ВСУ

    Самолет Зеленского вернулся в Польшу после изменения маршрута полетов на фоне скандала

    Российский поселок отрезало от большой земли

    Посол США в Израиле высказался об анонсированных Трампом ударах по Ирану

    Раскрыта судьба подмосковного дома известного композитора

    Раскрыты подробности налета ВСУ на российские регионы

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok