Сигал раскрыл причину продажи особняка под Москвой

Стивен Сигал решил избавиться от особняка на Рублевке, чтобы улучшить условия жизни

Американский актер Стивен Сигал решил избавиться от особняка на Рублевке, чтобы улучшить условия жизни. Причину продажи элитной недвижимости под Москвой легенда Голливуда раскрыл в беседе с ТАСС.

«Я просто увеличиваю размеры жилья», — пояснил Сигал.

Артист выставил российский особняк на продажу в январе 2026 года. Двухэтажный дом площадью 500 квадратных метров находится на Рублевке. На участке также есть гараж на два автомобиля, гостевой домик с баней и беседка для барбекю.

Изначально Сигал планировал выручить от сделки 700 миллионов рублей. Но ему не удалось быстро найти покупателя, и цену пришлось снизить до 650 миллионов рублей.

Однако, по мнению риелторов, особняк должен стоить еще дешевле — около 300 миллионов рублей.