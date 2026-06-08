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15:12, 8 июня 2026Экономика

Сигал раскрыл причину продажи особняка под Москвой

Стивен Сигал решил избавиться от особняка на Рублевке, чтобы улучшить условия жизни
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Фото: Roman Naumov / URA.RU / Globallookpress.com

Американский актер Стивен Сигал решил избавиться от особняка на Рублевке, чтобы улучшить условия жизни. Причину продажи элитной недвижимости под Москвой легенда Голливуда раскрыл в беседе с ТАСС.

«Я просто увеличиваю размеры жилья», — пояснил Сигал.

Артист выставил российский особняк на продажу в январе 2026 года. Двухэтажный дом площадью 500 квадратных метров находится на Рублевке. На участке также есть гараж на два автомобиля, гостевой домик с баней и беседка для барбекю.

Изначально Сигал планировал выручить от сделки 700 миллионов рублей. Но ему не удалось быстро найти покупателя, и цену пришлось снизить до 650 миллионов рублей.

Однако, по мнению риелторов, особняк должен стоить еще дешевле — около 300 миллионов рублей.

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