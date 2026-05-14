Стивен Сигал сделал многомиллионную скидку на особняк на Рублевке

Сигал не нашел покупателей особняка на Рублевке и снизил его цену на 50 млн

Американский актер Стивен Сигал не нашел покупателей на свой особняк на Рублевке и сделал на него многомиллионную скидку. Цена на подмосковный дом звезды снизилась сразу на 50 миллионов рублей, пишет «Газета.ru».

Изначально артист планировал получить от продажи недвижимости 700 миллионов рублей. Однако с апреля на сайтах по поиску жилья объект начали предлагать уже за 650 миллионов рублей. Риелтор Юлия Юсова уточнила, что такую цену можно считать адекватной лишь в случае, если дом находится в идеальном состоянии.

С таким же бюджетом, по словам специалистки, на рынке можно найти предложения большей площади с бассейнами и spa-зонами. При этом Сигалу не удается продать особняк именно из-за слишком амбициозной изначальной стоимости, подчеркнула Юсова. Риелтор допустила, что для более быстрого выхода на сделку актеру придется еще сильнее снизить цену.

Речь идет о двухэтажном доме в охраняемом поселке «Конус» на Рублево-Успенском шоссе. Площадь особняка достигает 500 квадратных метров, к нему прилегает участок в 15 соток. Внутри есть три спальни, три санузла, кинотеатр, винная комната, кабинет, гараж на два автомобиля. Также имеется гостевой дом с баней и беседка-барбекю.

Риелторы считают изначальную цену недвижимости неоправданной. По мнению специалистов, такое жилье должно стоить не более 300 миллионов рублей.