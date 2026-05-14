Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
18:09, 14 мая 2026Экономика

Стивен Сигал сделал многомиллионную скидку на особняк на Рублевке

Сигал не нашел покупателей особняка на Рублевке и снизил его цену на 50 млн
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Американский актер Стивен Сигал не нашел покупателей на свой особняк на Рублевке и сделал на него многомиллионную скидку. Цена на подмосковный дом звезды снизилась сразу на 50 миллионов рублей, пишет «Газета.ru».

Изначально артист планировал получить от продажи недвижимости 700 миллионов рублей. Однако с апреля на сайтах по поиску жилья объект начали предлагать уже за 650 миллионов рублей. Риелтор Юлия Юсова уточнила, что такую цену можно считать адекватной лишь в случае, если дом находится в идеальном состоянии.

С таким же бюджетом, по словам специалистки, на рынке можно найти предложения большей площади с бассейнами и spa-зонами. При этом Сигалу не удается продать особняк именно из-за слишком амбициозной изначальной стоимости, подчеркнула Юсова. Риелтор допустила, что для более быстрого выхода на сделку актеру придется еще сильнее снизить цену.

Речь идет о двухэтажном доме в охраняемом поселке «Конус» на Рублево-Успенском шоссе. Площадь особняка достигает 500 квадратных метров, к нему прилегает участок в 15 соток. Внутри есть три спальни, три санузла, кинотеатр, винная комната, кабинет, гараж на два автомобиля. Также имеется гостевой дом с баней и беседка-барбекю.

Риелторы считают изначальную цену недвижимости неоправданной. По мнению специалистов, такое жилье должно стоить не более 300 миллионов рублей.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    ВС России атаковали «село олигархов» под Киевом

    Израильский министр высказался о возобновлении операции против Ирана

    В России ответили на угрозы Зеленского после ударов по Киеву

    Российского историка объявили в розыск

    Производитель ракет Flamingo пожаловался на задержки из-за «кошелька Зеленского»

    Россиянин доехал до Китая на велосипеде в кратчайший срок и поделился опытом

    Отели Турции решили снизить цены из-за оттока туристов

    Раскрыто безвредное для сердца количество яиц в день

    Обругавшего болельщиков вратаря «Пари НН» оштрафовали

    Ушедший с поста брянского губернатора Богомаз высказался о врио главы региона

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok