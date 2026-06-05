На Западе сделали заявление о неопределенности относительно Зеленского

Politico: Участие Зеленского на саммите G7 вызывает неопределенность

Участие президента Украины Владимира Зеленского в саммите «Большой семерки» (G7) вызывает неопределенность. Об этом сообщает Politico.

«[Президент Франции Эммануэль] Макрон пригласил Зеленского на саммит G7. Но, учитывая напряженные отношения между [американским лидером Дональдом] Трампом и Зеленским, этот шаг вносит свою дозу неопределенности», — говорится в материале.

По словам одного из европейских дипломатов, в случае с главой Белого дома всегда есть свои риски, поскольку американцы не боятся идти на конфликт.

Уточняется, что саммит G7 под председательством Франции пройдет 15-17 июня.

Ранее Трамп заявил, что Украина не продержалась бы и двух дней без американского оборудования и техники. Он отметил, что без армии США Киев сегодня не смог бы вести бой.