Названа реальная цена подмосковного особняка Стивена Сигала

Ценник на подмосковный особняк голливудского актера Стивена Сигала оказался сильно завышен. Реальную стоимость объекта для «Звездача» подсчитал специалист по недвижимости Юрий Паршиков.
Звезда картин «В осаде» и «Над законом» обзавелся двухэтажным домом на Рублевском шоссе в 2018 году, тогда он обошелся Сигалу в 80 миллионов рублей. Объект площадью 500 квадратных метров располагается в закрытом поселке в десяти километрах от МКАД. В доме оборудованы три спальни, три санузла, кинотеатр, винная комната, кабинет и гараж вместимостью два автомобиля. Также на 15 сотках участка построен гостевой дом с баней и беседка-барбекю.
Выставив поместье на продажу, актер затребовал за него 700 миллионов рублей. Однако, по оценкам Паршикова, такой ценник выше себестоимости: без учета дизайна и мебели такой объект стоит не больше 300 миллионов рублей. Тем не менее завысить цену Сигал мог просто на правах знаменитости, считает риелтор. «Так как продавец — популярный актер, вполне мог запросить за него больше стандарта», — прокомментировал Паршиков.
Ранее другой голливудский актер и мастер боевых искусств признался в любви к Москве. Марк Дакаскос назвал российскую столицу восхитительным городом, а москвичей — людьми с открытой душой.