Экономика
15:50, 26 февраля 2026Экономика

Названа реальная цена подмосковного особняка Стивена Сигала

Риелтор Паршиков: Сигал завысил цену на свой особняк на Рублевке на 400 млн руб.
Виктория Клабукова

Фото: Дмитрий Коротаев / Коммерсантъ

Ценник на подмосковный особняк голливудского актера Стивена Сигала оказался сильно завышен. Реальную стоимость объекта для «Звездача» подсчитал специалист по недвижимости Юрий Паршиков.

Звезда картин «В осаде» и «Над законом» обзавелся двухэтажным домом на Рублевском шоссе в 2018 году, тогда он обошелся Сигалу в 80 миллионов рублей. Объект площадью 500 квадратных метров располагается в закрытом поселке в десяти километрах от МКАД. В доме оборудованы три спальни, три санузла, кинотеатр, винная комната, кабинет и гараж вместимостью два автомобиля. Также на 15 сотках участка построен гостевой дом с баней и беседка-барбекю.

Выставив поместье на продажу, актер затребовал за него 700 миллионов рублей. Однако, по оценкам Паршикова, такой ценник выше себестоимости: без учета дизайна и мебели такой объект стоит не больше 300 миллионов рублей. Тем не менее завысить цену Сигал мог просто на правах знаменитости, считает риелтор. «Так как продавец — популярный актер, вполне мог запросить за него больше стандарта», — прокомментировал Паршиков.

Ранее другой голливудский актер и мастер боевых искусств признался в любви к Москве. Марк Дакаскос назвал российскую столицу восхитительным городом, а москвичей — людьми с открытой душой.

    Названа реальная цена подмосковного особняка Стивена Сигала

