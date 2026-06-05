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Силовые структуры
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12:30, 5 июня 2026Силовые структуры

Воевавший в рядах украинского нацбата житель Луганска получил срок

В Луганске дали три года воевавшему за украинский нацбат добровольцу
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Ирина Бужор / Коммерсантъ

В Луганске жителя населенного пункта Рубежное приговорили к трем годам колонии в рамках уголовного дела об участии в экстремистской организации. Об этом со ссылкой на региональное управление ФСБ сообщает ТАСС.

По данным следствия, в 2016 году осужденный добровольно поступил на службу в силовое подразделение украинской экстремистской организации и участвовал в боях на территории Донбасса и Херсонской области. После этого он стал фигурантом уголовного дела, которое возбудили сотрудники регионального управления ФСБ.

Ранее сообщалось, что жителю Херсонской области дали 13 лет за шпионаж в пользу Украины.

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