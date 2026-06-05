Жителю Херсонской области дали 13 лет за шпионаж в пользу Украины

Жителю Херсонской области дали 13 лет колонии по уголовному делу о шпионаже. Об этом со ссылкой на региональное управление ФСБ сообщает ТАСС.
По данным следствия, уроженец региона 1988 года рождения занимался сбором информации для спецслужб Украины. В частности, он передавал противнику сведения о местах дислокации и маршрутах передвижения подразделений Вооруженных сил Российской Федерации.
Ранее в Воронеже суд приговорил к 22 годам лишения свободы 22-летнего Арсения Короля (внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга), который сделал фотографии и видео машины российского военнослужащего.