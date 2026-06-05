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11:29, 5 июня 2026Силовые структуры

Жителю Херсонской области дали 13 лет за шпионаж в пользу Украины

Следившему за российской армией жителю Херсонской области дали 13 лет
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

Жителю Херсонской области дали 13 лет колонии по уголовному делу о шпионаже. Об этом со ссылкой на региональное управление ФСБ сообщает ТАСС.

По данным следствия, уроженец региона 1988 года рождения занимался сбором информации для спецслужб Украины. В частности, он передавал противнику сведения о местах дислокации и маршрутах передвижения подразделений Вооруженных сил Российской Федерации.

Ранее в Воронеже суд приговорил к 22 годам лишения свободы 22-летнего Арсения Короля (внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга), который сделал фотографии и видео машины российского военнослужащего.

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