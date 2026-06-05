«Пришло время». В Германии говорят об интенсивной подготовке к переговорам с Россией. Глава МИД обратился к Путину

Вадефуль призвал Путина к переговорам по урегулированию конфликта на Украине

Правительство Германии уже несколько недель интенсивно готовится к переговорам с Россией по урегулированию украинского конфликта, стало известно газете Die Zeit.

«Постепенно открывается окно для переговоров между европейской стороной и Россией», — сообщили изданию источники в правительстве ФРГ. По их словам, в канцелярии регулярно проводятся консультации по этому вопросу, в основном с представителями Франции и Великобритании, однако теперь в обсуждения также включены Италия и Польша.

Кроме того, приведена нынешняя позиция канцлера Фридриха Мерца относительно потенциальных переговоров: «Ничего без Украины, никакого особого немецкого курса, тесное сотрудничество с европейцами и координация с США вместо конкуренции». Дискуссии о формате потенциальных переговоров с Россией идут, но они должны быть «максимально эффективными» и «максимально легитимным».

При этом Die Zeit добавляет, что появившиеся данные о готовности Берлина к переговорам с Москвой могут иметь и внутриполитические причины. В Восточной Германии проходят две избирательные кампании в отдельных землях, в которых отношения с Россией, вероятно, сыграют свою роль. Партии «Альтернатива для Германии» и «Большой совет по социальным вопросам» постоянно требуют переговоров с Москвой. Кроме того, эксперты СДПГ по внешней политике, партнера Мерца по коалиции, неоднократно призывают как минимум к созданию каналов связи с РФ.

Глава МИД Германии обратился к Путину

На фоне этих данных министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль призвал президента России Владимира Путина начать переговоры по урегулированию конфликта на Украине. При этом, по его мнению, они должны проходить с участием Европы.

Пришло время сесть за стол переговоров. Я думаю, все видят, что конфликт вступил в фазу, которая настоятельно требует завершения Йоханн Вадефуль министр иностранных дел Германии

Он обозначил условие, что Германия и Европейский союз должны быть включены в любые переговоры, утверждая, что ключевые вопросы, такие как гарантии безопасности для Украины и путь Киева к членству в ЕС, могут обсуждаться только при участии Европы. Глава МИД добавил, что формат и сроки такого участия могут быть определены Европой в любое время.

Ранее дипломат допускал, что канцлер Германии Фридрих Мерц может позвонить Путину, если «в какой-то момент подобный звонок станет необходимым и разумным, и если с российской стороны будет очевидная готовность сесть за стол переговоров». Тогда он также подчеркивал, что Германия готова принимать активное участие в переговорах по Украине в формате «евротройки», в которую также входят Франция и Великобритания.

МИД Германии грозился ответить России после падения БПЛА в Румынии

Ранее Вадефуль отреагировал на падение беспилотника на жилой дом в Румынии, пообещав, что НАТО и ЕС дадут совместный ответ России.

«Нас не запугать и не разделить. Мы ответим на эти действия России единым фронтом. Мы выражаем полную солидарность нашему союзнику и партнеру по ЕС, Румынии», — сказал глава МИД ФРГ. Вадефуль подчеркнул, что Германия в качестве члена НАТО продолжит решительно поддерживать Украину и укреплять обороноспособность Европы.

Фото: Michele Tantussi / Getty Images

Кроме того, он собирался представить новый механизм финансирования Украины без участия США. «Ожидается, что партнеры по НАТО вмешаются и, в свою очередь, получат выгоду от украинской индустрии беспилотников — возможности, которых самой Европе не хватает», — передает Der Spiegel. Каких-либо подробностей о том, как конкретно будет работать механизм, журнал не привел.