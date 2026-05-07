Глава МИД Германии Вадефуль допустил, что Мерц может позвонить Путину

Канцлер Германии Фридрих Мерц в какой-то момент может позвонить президенту России Владимиру Путину. Об этом в интервью агентству Bloomberg заявил глава МИД ФРГ Йоханн Вадефуль.

«Это может произойти в какой-то момент. (...) Если в какой-то момент подобный звонок станет необходимым и разумным, если с российской стороны будет очевидная готовность сесть за стол переговоров, канцлер, конечно, может быть к этому готов», — сказал дипломат.

Министр также подчеркнул, что Германия готова принимать активное участие в переговорах по Украине в формате «евротройки», в которую также входят Франция и Великобритания.

Ранее посол России в Берлине Сергей Нечаев заявил, что Германия проводит ускоренную милитаризацию, готовясь к военному противостоянию с Москвой. Дипломат отметил, что немецкие власти «безудержно накачивают военную сферу бюджетными и заемными средствами».