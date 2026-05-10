Появились новые данные по поводу отставки главы Минобороны Латвии

Премьер-министр Латвии Эвика Силиня назвала причину отставки главы Минобороны страны Андриса Спрудса. Согласно ее заявлению в соцсети Х, министр утратил доверие после случая с падением беспилотников на территории государства.
Силиня также предложила нового кандидата на пост главы МО — полковника вооруженных сил Райвиса Мелниса, который, как она уточнила, в последнее время работает на Украине.
«Я приняла решение потребовать отставки Спрудса. В будущем оборонным сектором должен руководить профессионал... Я предложила полковнику Райвису Мелнису занять пост министра обороны, и он согласился», — написала латвийский премьер.
По ее словам, в пользу Мелниса говорят его опыт службы в ВС страны, британское военное образование и «текущая работа на Украине». Силиня добавила, что инцидент с БПЛА продемонстрировал неспособность политиков, стоящих во главе сектора обороны, выполнить обещание по обспечению безопасности воздушного пространства, в то время как военные бюджеты страны выросли до «почти 5 процентов ВВП».
Ранее российский военкор Александр Коц сыронизировал над отставкой главы Минобороны Латвии, уволившегося после падения беспилотников на территории страны. Его удивила реакция министра — вместо жестких заявлений в адрес Украины или обещаний сбивать иностранные дроны в будущем, Спрудс предпочел «поджать хвост и [спрятаться] в кусты».