Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
00:41, 11 мая 2026Бывший СССР

Появились новые данные по поводу отставки главы Минобороны Латвии

Премьер Латвии Силиня предложила пост главы МО работающему на Украине Мелнису
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Премьер-министр Латвии Эвика Силиня назвала причину отставки главы Минобороны страны Андриса Спрудса. Согласно ее заявлению в соцсети Х, министр утратил доверие после случая с падением беспилотников на территории государства.

Силиня также предложила нового кандидата на пост главы МО — полковника вооруженных сил Райвиса Мелниса, который, как она уточнила, в последнее время работает на Украине.

«Я приняла решение потребовать отставки Спрудса. В будущем оборонным сектором должен руководить профессионал... Я предложила полковнику Райвису Мелнису занять пост министра обороны, и он согласился», — написала латвийский премьер.

По ее словам, в пользу Мелниса говорят его опыт службы в ВС страны, британское военное образование и «текущая работа на Украине». Силиня добавила, что инцидент с БПЛА продемонстрировал неспособность политиков, стоящих во главе сектора обороны, выполнить обещание по обспечению безопасности воздушного пространства, в то время как военные бюджеты страны выросли до «почти 5 процентов ВВП».

Ранее российский военкор Александр Коц сыронизировал над отставкой главы Минобороны Латвии, уволившегося после падения беспилотников на территории страны. Его удивила реакция министра — вместо жестких заявлений в адрес Украины или обещаний сбивать иностранные дроны в будущем, Спрудс предпочел «поджать хвост и [спрятаться] в кусты».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    США развернули 61 судно в рамках морской блокады Ирана

    На Западе сделали тревожное заявление о войне с Россией

    Женщина на машине врезалась в здание ресторана в Москве

    В Сумской области мужчина подорвался на собственной гранате

    Трамп заявил о договоренности по пяти заключенным с Россией и Белоруссией

    ВСУ ударили по российскому предприятию

    На видео попал бой солдат ВС России с трофейным дроном «Вампир»

    Пропавших на Эльбрусе туристов нашли

    Появились новые данные по поводу отставки главы Минобороны Латвии

    Появились кадры разгрома наземных роботизированных комплексов ВСУ

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok