Премьер Латвии Силиня предложила пост главы МО работающему на Украине Мелнису

Премьер-министр Латвии Эвика Силиня назвала причину отставки главы Минобороны страны Андриса Спрудса. Согласно ее заявлению в соцсети Х, министр утратил доверие после случая с падением беспилотников на территории государства.

Силиня также предложила нового кандидата на пост главы МО — полковника вооруженных сил Райвиса Мелниса, который, как она уточнила, в последнее время работает на Украине.

«Я приняла решение потребовать отставки Спрудса. В будущем оборонным сектором должен руководить профессионал... Я предложила полковнику Райвису Мелнису занять пост министра обороны, и он согласился», — написала латвийский премьер.

По ее словам, в пользу Мелниса говорят его опыт службы в ВС страны, британское военное образование и «текущая работа на Украине». Силиня добавила, что инцидент с БПЛА продемонстрировал неспособность политиков, стоящих во главе сектора обороны, выполнить обещание по обспечению безопасности воздушного пространства, в то время как военные бюджеты страны выросли до «почти 5 процентов ВВП».

Ранее российский военкор Александр Коц сыронизировал над отставкой главы Минобороны Латвии, уволившегося после падения беспилотников на территории страны. Его удивила реакция министра — вместо жестких заявлений в адрес Украины или обещаний сбивать иностранные дроны в будущем, Спрудс предпочел «поджать хвост и [спрятаться] в кусты».