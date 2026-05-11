Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
00:33, 11 мая 2026Бывший СССР

Появились кадры разгрома наземных роботизированных комплексов ВСУ

ГВ «Север» показала разгром наземных роботизированных комплексов ВСУ у Липцов
Екатерина Щербакова
Екатерина Щербакова (ночной линейный редактор)

Telegram-канал «Северный Ветер»

Российские военные группировки войск (ГВ) «Север» поделились кадрами мощного уничтожения наземных роботизированных комплексов (НРТК) Вооруженных сил Украины (ВСУ) на липцовском направлении в Харьковской области. Видео было опубликовано в Telegram-канале «Северный Ветер».

На кадрах боевая работа военнослужащих 11-го армейского корпуса «северян» в районе села Липцы, где враг начал активно использовать НРТК и доставлять при помощи них припасы на передовые позиции.

Четкими ударами все обнаруженные беспилотные роботизированные вражеские комплексы были разбиты.

«Северяне» также подчеркнули, что наиболее часто ВСУ используют НРТК TW12.7 с пулеметом Browning. Данный комплекс производит украинская компания DevDroid. Его стоимость составляет 30 тысяч долларов, с пулеметом Browning — 50 тысяч долларов.

Ранее мощное уничтожение пикапов ВСУ российскими дроноводами попало на видео.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    США развернули 61 судно в рамках морской блокады Ирана

    Появились новые данные по поводу отставки главы Минобороны Латвии

    Появились кадры разгрома наземных роботизированных комплексов ВСУ

    Депутат поставил свой мандат на поединок в Dota 2

    Иранские БПЛА атаковали американское судно

    Украина выразила готовность сотрудничать с Прибалтикой

    «Барселона» обыграла «Реал» и досрочно стала чемпионом Испании

    Раскрыт главный козырь Китая в торговом споре с США

    На Украине заявили о катастрофическом сокращении населения страны

    Европе посоветовали купить кое-что полезнее танков

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok