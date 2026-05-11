ГВ «Север» показала разгром наземных роботизированных комплексов ВСУ у Липцов

Telegram-канал «Северный Ветер»

Российские военные группировки войск (ГВ) «Север» поделились кадрами мощного уничтожения наземных роботизированных комплексов (НРТК) Вооруженных сил Украины (ВСУ) на липцовском направлении в Харьковской области. Видео было опубликовано в Telegram-канале «Северный Ветер».

На кадрах боевая работа военнослужащих 11-го армейского корпуса «северян» в районе села Липцы, где враг начал активно использовать НРТК и доставлять при помощи них припасы на передовые позиции.

Четкими ударами все обнаруженные беспилотные роботизированные вражеские комплексы были разбиты.

«Северяне» также подчеркнули, что наиболее часто ВСУ используют НРТК TW12.7 с пулеметом Browning. Данный комплекс производит украинская компания DevDroid. Его стоимость составляет 30 тысяч долларов, с пулеметом Browning — 50 тысяч долларов.

Ранее мощное уничтожение пикапов ВСУ российскими дроноводами попало на видео.