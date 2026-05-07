ГВ «Север» показала мощное уничтожение пикапов ВСУ у сел Захаровка и Алисовка

Telegram-канал «Северный Ветер»

Российские военные группировки войск (ГВ) «Север» продолжают громить технику Вооруженных сил Украины (ВСУ). Видео мощного уничтожения пикапов врага «северяне» опубликовали в Telegram-канале «Северный Ветер».

Первый вражеский пикап был обнаружен и уничтожен в районе села Захаровка Волчанского района. Враг при помощи техники пытался перебросить штурмовую группу в направлении Чайковки, где идут ожесточенные стрелковые бои. Однако российские операторы FPV-дронов 71-й гвардейской мотострелковой дивизии «Севера» остановили противника.

Второй пикап ВСУ сначала подорвался на мине на подъездах к приграничному селу Алисовка Дергачевского района. Затем дроноводы 11-го армейского корпуса «Севера» нанесли по нему четкий удар.

Кроме того, на видео попали разветвленные сети укреплений ВСУ, которые враг оборудовал на данном участке фронта, начиная с осени 2022 года.

Ранее военные группировки войск (ГВ) «Север» показали «разбор» очередного блиндажа операторов беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил Украины.