Российские военные показали «разбор блиндажа» операторов БПЛА ВСУ

Дроноводы ГВ «Север» показали на видео «разбор» блиндажа операторов БПЛА ВСУ

Российские военные группировки войск (ГВ) «Север» показали на видео «разбор» очередного блиндажа операторов беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ). Кадрами работы они поделились в Telegram-канале «Северный Ветер».

Разведка «северян» вскрыла местоположение вражеского пункта управления БПЛА в лесополосе между селом Покаляное и поселком Белый Колодезь в Волчанском районе Харьковской области.

После чего, операторы FPV-дронов 71-ой гвардейской мотострелковой дивизии «Севера» нанесли несколько прицельные ударов.

«Важно отметить, что после недавнего продвижения наших войск на данном участке фронта весь участок местности от южных границ освобожденных сел Волчанские Хутора и Покаляное до поселка Белый Колодезь фактически является "серой зоной"», — написали российские военные.

«Северяне» также добавили, что в связи с этим операторам тяжелых ударных дронов ВСУ пришлось переместиться на 10-15 километров вглубь украинской территории.

