Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
05:01, 5 мая 2026Бывший СССР

Российские военные показали «разбор блиндажа» операторов БПЛА ВСУ

Дроноводы ГВ «Север» показали на видео «разбор» блиндажа операторов БПЛА ВСУ
Екатерина Щербакова
Екатерина Щербакова (ночной линейный редактор)

Telegram-канал «Северный Ветер»

Российские военные группировки войск (ГВ) «Север» показали на видео «разбор» очередного блиндажа операторов беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ). Кадрами работы они поделились в Telegram-канале «Северный Ветер».

Разведка «северян» вскрыла местоположение вражеского пункта управления БПЛА в лесополосе между селом Покаляное и поселком Белый Колодезь в Волчанском районе Харьковской области.

После чего, операторы FPV-дронов 71-ой гвардейской мотострелковой дивизии «Севера» нанесли несколько прицельные ударов.

«Важно отметить, что после недавнего продвижения наших войск на данном участке фронта весь участок местности от южных границ освобожденных сел Волчанские Хутора и Покаляное до поселка Белый Колодезь фактически является "серой зоной"», — написали российские военные.

«Северяне» также добавили, что в связи с этим операторам тяжелых ударных дронов ВСУ пришлось переместиться на 10-15 километров вглубь украинской территории.

Ранее военные «Севера» показали на видео уничтожение штурмовиков ВСУ в Купянском районе.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Трамп высказался о потере Украиной территорий

    Трамп оценил боеспособность Украины

    Названо использованное ВСУ оружие для атаки на Чебоксары

    Глава Чувашии сделал заявление об атаке на регион

    Китайский FAW запатентовал в России новую марку машин

    В подполье рассказали об уничтоженных на кладбищах Николаева флагах Украины

    Томас Кайли одержал победу на первом этапе Гран-При РДС в Москве

    Трамп назвал Зеленского хитрецом

    В России захотели сократить новогодние праздники

    Российские военные показали «разбор блиндажа» операторов БПЛА ВСУ

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok