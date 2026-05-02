Военные «Севера» показали уничтожение штурмовиков ВСУ

Военные «Севера» показали на видео уничтожение живой силы ВСУ в Купянском районе

В Купянском районе продолжаются бои. Российские военные группировки войск (ГВ) «Север» показали на видео уничтожение штурмовиков Вооруженных сил Украины (ВСУ), которые пытаются продвинуться в направлении позиций армии России. Кадрами «северяне» поделились в Telegram-канале «Северный Ветер».

«Враг не оставляет попыток перебросить свои боевые группы из села Колодезное в направлении наших позиций на северо-западе Купянского района Харьковской области. Противник малыми группами пытается просочиться через лесные массивы», — отмечают бойцы.

Но в небе дежурят операторы беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) ГВ «Север». На кадрах работа операторов БПЛА 65-го отдельного полка беспилотных систем, которые уничтожили вражеских штурмовиков сбросами с коптеров.

Ранее «северяне» показали эффектное уничтожение бронированной ремонтно-эвакуационной машины ВСУ, которую враг использовал в том числе и для переброски штурмовых групп.