21:25, 1 мая 2026

Эффектное уничтожение бронированной ремонтно-эвакуационной машины ВСУ сняли на видео

ГВ «Север» показала эффектное уничтожение БРЭМ ВСУ в Харьковской области
Екатерина Щербакова
Екатерина Щербакова

Telegram-канал «Северный Ветер»

Российские военные группировки войск (ГВ) «Север» продолжают работу в зоне специальной военной операции (СВО). 1 мая «северяне» в Telegram-канале «Северный Ветер» поделились кадрами эффектного уничтожения бронированной ремонтно-эвакуационной машины (БРЭМ) Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Харьковской области.

Разведчики «Севера» обнаружили вражескую БРЭМ в районе села Турово Золочевского района. А операторы беспилотных летательных средств (БПЛА) из «Ахмата», 11-го армейского корпуса и Центра «Рубикон», совместными усилиями разбили украинскую бронированную технику.

«Противник намеревался использовать БРЭМ для эвакуации своей военной техники, уничтоженной в районе Ветеринарного и Казачьей Лопани», — отметили северяне.

Кроме того, в посте добавили, что нередки случаи, когда вражеские «офицеры» используют ремонтные машины для переброски штурмовых групп.

Ранее ГВ «Север» показала на видео воздушные баталии дронов России и Украины в зоне СВО.

