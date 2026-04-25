21:47, 25 апреля 2026

Воздушные баталии дронов России и Украины в зоне СВО сняли на видео

ГВ «Север» показала уничтожение украинских БПЛА «Баба-Яга» в Волчанском районе
Екатерина Щербакова
Telegram-канал «Северный Ветер»

Российские военные группировки войск «Север» показали на видео воздушные баталии с дронами типа «Баба-Яга» Вооруженных сил Украины (ВСУ) в небе над Волчанским районом. Кадрами «северяне» поделились в Telegram-канале «Северный Ветер».

На видео объективного контроля российские дроноводы штурмовых отрядов уничтожили в небе пять украинских тяжелых коптеров.

«Противник безуспешно пытается остановить продвижение наших войск в Харьковской области, перебрасывая в прифронтовые населенные пункты новые расчеты БПЛА», — отметили «северяне».

Всего в небе над Харьковской и Сумской областями за минувшие сутки было уничтожено 29 вражеских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) типа «Баба-Яга».

Ранее стало известно о том, что группировка войск «Север» освободила село Бочково в Харьковской области.

