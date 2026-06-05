Крысиный рай возмутил жителей российского города

В Омске пожаловались на крысиный рай во дворе многоэтажного дома

Жители Омска пожаловались на крысиный рай во дворе многоэтажного дома. Внимание на ситуацию в российском городе обратил Telegram-канал «Аварийный Омск».

Речь идет о девятиэтажке, расположенной по адресу улица Свободы, 43. По словам жильцов, управляющая компания «Сибирский коммунальник» плохо справляется со своими обязанностями по обслуживанию дома, что привело к нашествию грызунов.

«Крысиный рай. Вонь стоит ужасная, дохлые крысы валяются возле подъездов неделями. Дворник приходит один раз в неделю убирать мусор. Мусорные контейнеры вывозят, а мусоропровод, который тут в рабочем состоянии, не чистят. Квитанции по содержанию жилья оплачиваются ежемесячно! Куда уходят деньги на содержание жилья?» — посетовала одна из жительниц дома. Она призвала профильные ведомства проверить их управляющую компанию.

Ранее жители Владивостока сообщили о десятках крыс, которые атаковали двор на улице Адмирала Смирнова. По их словам, незваные гости захватывают город каждый год с наступлением тепла.