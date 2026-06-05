Слуцкий: Путин уложил Зеленского на лопатки

Президент России Владимир Путин уложил украинского лидера Владимира Зеленского на лопатки. Такую оценку в своем Telegram-канале дал председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

«Путин уложил Зеленского "на лопатки". Вместе с его европейскими пиар-спонсорами "открытого письма". Президент России в ответ на "элементы хамства" и требования личной встречи заявил, что не видит пока смысла в этом, — указал законотворец. — Зеленский в очередной раз перешел границы со своей "бумажкой". Не о мире радел он».

Слуцкий отметил, что Путин с трибуны ПМЭФ расставил акценты и приоритеты в урегулировании украинского конфликта — освобождение регионов Донбасса и денацификация Украины.

4 июня Зеленский опубликовал открытое письмо Путину с призывом к прямым переговорам. Украинский политик предложил главе России встретиться лично, чтобы обсудить детали завершения конфликта.

Позднее Путин ответил, что Зеленский создает обстановку, при которой невозможно проводить никаких личных встреч. В связи с этим он обратился к российским солдатам фразой «Работайте, братья!»