Группировка войск «Север» освободила село Бочково в Харьковской области. Об этом сообщает Telegram-канал «Северный ветер».

Штурмовые подразделения 126-го мотострелкового полка 71-й мотострелковой дивизии 14-го армейского корпуса выбили из населенного пункта 159-ю механизированную бригаду Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Село Бочково было форпостом ВСУ на северном берегу реки Волчья. Враг хотел использовать населенный пункт для ударов по тылам российских войск в районе Волчанска и потенциальной заброски диверсионно-разведывательной группы на территорию Белгородской области.

Ранее боец соединения морской пехоты, действующего в составе группировки войск «Центр», с позывным Лирик сообщил, что российские военные уничтожили беспилотник Вооруженных сил Украины «Марсианин-2» на добропольском направлении. Техника при этом не пострадала.