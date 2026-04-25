10:15, 25 апреля 2026Россия

ВС России освободили Бочково в Харьковской области

Группировка войск «Север» освободила село Бочково в Харьковской области
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Алексей Коновалов / ТАСС

Группировка войск «Север» освободила село Бочково в Харьковской области. Об этом сообщает Telegram-канал «Северный ветер».

Штурмовые подразделения 126-го мотострелкового полка 71-й мотострелковой дивизии 14-го армейского корпуса выбили из населенного пункта 159-ю механизированную бригаду Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Село Бочково было форпостом ВСУ на северном берегу реки Волчья. Враг хотел использовать населенный пункт для ударов по тылам российских войск в районе Волчанска и потенциальной заброски диверсионно-разведывательной группы на территорию Белгородской области.

Ранее боец соединения морской пехоты, действующего в составе группировки войск «Центр», с позывным Лирик сообщил, что российские военные уничтожили беспилотник Вооруженных сил Украины «Марсианин-2» на добропольском направлении. Техника при этом не пострадала.

    Последние новости

    Дроны ВСУ впервые атаковали Урал. Взрывы гремели в Челябинске и Екатеринбурге, есть пострадавшие

    Рядом с главной военной базой в Мали прогремели взрывы

    Врач предупредил об абсолютной несовместимости алкоголя с одним лекарством

    Одной категории россиян захотели полностью погасить ипотеку и дарить землю

    Онищенко рассказал о самом безопасном месте для отдыха

    ВС России освободили Бочково в Харьковской области

    Раскрыто важное свойство разработанной в России вакцины от рака

    Аэропорт Тегерана заработал после почти двух месяцев перерыва

    Бывший повар Роналду назвал суперпродукт для организма

    Раскрыты подробности о туре с попавшими под лавину в Бурятии альпинистами

    Все новости
