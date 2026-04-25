09:37, 25 апреля 2026

Российские военные уничтожили дрон ВСУ «Марсианин-2»

ВС России уничтожили беспилотник ВСУ на добропольском направлении
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Российские военные уничтожили беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ) «Марсианин-2» на добропольском направлении. Об этом сообщил боец соединения морской пехоты, действующей в составе группировки войск «Центр», с позывным «Лирик», передает РИА Новости.

«Остановились в посадке, включили РЭБ, начали "Марсианина-2" подавлять. Уничтожили его буквально в десяти метрах от машины», — рассказал собеседник агентства, добавив, что техника не пострадала.

Отмечается, что БПЛА был оснащен боевой нагрузкой и представлял угрозу для техники.

Ранее начальник отделения планирования и противодействия Войск беспилотных систем (БПС) группировки войск «Север» с позывным Карта сообщил, что Вооруженные силы (ВС) России с начала апреля уничтожили в Харьковской области более 100 складов Вооруженных сил Украины.

    Последние новости

    Дроны ВСУ впервые атаковали Урал. Взрывы гремели в Челябинске и Екатеринбурге, есть пострадавшие

    Раскрыто важное свойство разработанной в России вакцины от рака

    Аэропорт Тегерана заработал после почти двух месяцев перерыва

    Бывший повар Роналду назвал суперпродукт для организма

    Раскрыты подробности о туре с попавшими под лавину в Бурятии альпинистами

    Москвичам назвали продолжительность холодов

    Российские военные уничтожили дрон ВСУ «Марсианин-2»

    В России рассказали о распространенном заболевании у граждан

    Описан эпизод с хихикающим за шторой Жириновским

    Блокировку счетов россиян для взыскания долгов по налогам опровергли

    Все новости
