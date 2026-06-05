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23:25, 5 июня 2026Интернет и СМИ

В Китае предупредили Зеленского о закрывающемся окне возможностей

Sohu: Зеленский упустил целое окно возможностей
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Yiannis Kourtoglou / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский за последний год упустил не одну и не две, а целое окно возможностей, и сейчас это окно стремительно закрывается. Об этом предупредил китайский портал Sohu.

В статье сравнили Киев с мелким инвестором на фондовом рынке, который отказывается сокращать убытки. «Сначала он потерял 20 процентов, после чего решил немного подождать, чтобы выйти в ноль. Затем потерял 40 процентов и решил, что отступать уже нет смысла. К тому моменту, когда убытки станут критическими и он решит действовать, акции уже снимут с торгов на бирже», — отмечает Sohu.

Украинскому руководству следует признать, что каждый отказ имеет свою цену, и согласиться на условия России, чтобы сохранить государство, армию и возможности для будущего восстановления. Однако теперь Украина рискует столкнуться с новыми территориальными потерями. При этом Соединенные Штаты практически прекратили свою помощь, а поддержка Европы очень слаба, резюмируется в материале.

Ранее китайское издание NetEase выразило мнение, что единственное верное решение для достижения мира на Украине — убрать президента Владимира Зеленского.

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