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23:28, 5 июня 2026Мир

Меркель назвала важный критерий при выборе переговорщика с Россией

Меркель: Переговоры с Россией должны вести те, кто обладает политической властью
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Stoccy / Globallookpress.com

Переговорщик с Россией должен обладать политической властью и быть легитимным. Об этом заявила бывший канцлер Германии Ангела Меркель в интервью Frankfurter Allgemeine Zeitung.

«Из своего опыта я знаю, что вести переговоры с российским президентом можно только в том случае, если вы наделены политической властью, которая в условиях демократии дается на определенный срок», — сказала она.

Меркель выразила готовность поделиться своими знаниями, если к ней обратятся за советом. Она подчеркнула, что поддержание диалога с Россией «глубоко затрагивает» интересы европейских стран, поэтому они должны участвовать в переговорах с Москвой.

«Европейская сила и суверенитет — это две стороны одной медали: обороноспособность и дипломатия. Дипломатия тоже должна играть важную роль», — считает экс-канцлер.

Ранее стало известно, что Германия на протяжении последних недель интенсивно готовится к переговорам с Россией, в частности проводит регулярные консультации по теме с представителями Франции и Великобритании.

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