Помощник Путина прокомментировал его слова о посетившем Киев бизнесмене

Ушаков: Путин рассказал о посетившем Киев бизнесмене все, что посчитал нужным

Президент России Владимир Путин рассказал о посетившем Киев бизнесмене все, что посчитал нужным сказать. Так его слова прокомментировал помощник Путина Юрий Ушаков, передает РИА Новости.

«Президент что счел возможным сказать на публику, он сказал», — сообщил чиновник на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Он также привел слова президента о том, что тот не может запрещать бизнесменам посещать какие-либо места. На уточняющий вопрос о подобных поездках других предпринимателей на Украину Ушаков сказал, что ему о них неизвестно.

Ранее Путин заявил, что Владимир Зеленский встретился в Киеве с российским бизнесменом. «[Бизнесмен] вернулся [из Киева]. Я с ним встретился. Кроме всякой шелухи, самое главное — господин Зеленский просил о встрече», — отметил он.