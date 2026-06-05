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23:19, 5 июня 2026Россия

Помощник Путина прокомментировал его слова о посетившем Киев бизнесмене

Ушаков: Путин рассказал о посетившем Киев бизнесмене все, что посчитал нужным
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Roman Naumov / URA.RU / Global Look Press

Президент России Владимир Путин рассказал о посетившем Киев бизнесмене все, что посчитал нужным сказать. Так его слова прокомментировал помощник Путина Юрий Ушаков, передает РИА Новости.

«Президент что счел возможным сказать на публику, он сказал», — сообщил чиновник на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Он также привел слова президента о том, что тот не может запрещать бизнесменам посещать какие-либо места. На уточняющий вопрос о подобных поездках других предпринимателей на Украину Ушаков сказал, что ему о них неизвестно.

Ранее Путин заявил, что Владимир Зеленский встретился в Киеве с российским бизнесменом. «[Бизнесмен] вернулся [из Киева]. Я с ним встретился. Кроме всякой шелухи, самое главное — господин Зеленский просил о встрече», — отметил он.

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