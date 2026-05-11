Украинские силовики перекрыли улицу Банковую в Киеве на фоне предъявления обвинений Ермаку

Силовики перекрыли Банковую на фоне предъявления обвинений Ермаку

Украинские силовики перекрыли улицу Банковую в Киеве, где находятся правительственные здания, на фоне предъявления обвинений экс-главе офиса президента Владимира Зеленского Андрею Ермаку. Об этом сообщил депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) в Telegram.

«Здесь десятки автобусов и куча людей в форме», — уточнил он, отметив, что прилегающие улицы также перекрыты.

Ранее Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) предъявила обвинения экс-главе офиса президента Украины. Отмечается, что Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) и САП разоблачили организованную группу, причастную к легализации 460 миллионов гривен на элитном строительстве под Киевом.

В ноябре 2025 года Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) объявило о начале финального этапа операции под кодовым названием «Мидас», в которой раскрыли масштабную коррупционную схему в сфере энергетики с участием чиновников, бизнесменов и нескольких министров. Под подозрения попали близкий соратник Зеленского, бизнесмен Тимур Миндич, а также глава Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Рустем Умеров и глава офиса президента Андрей Ермак, который в результате скандала ушел в отставку.

