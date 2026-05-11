Экс-глава офиса президента Украины прокомментировал обвинения САП в свой адрес

Ермак заявил, что не владеет элитным коттеджем под Козином

Экс-глава офиса президента Украины Андрей Ермак впервые высказался об обвинениях, выдвинутых в его адрес специализированной антикоррупционной прокуратурой (САП). Его слова приводит украинское издание «Страна».

Чиновник не стал давать развернутого комментария, однако заявил, что не владеет элитным коттеджем под Козином. «У меня нет ни одного дома, у меня есть только одна квартира и один автомобиль, который вы видели», — сказал Ермак. Он подчеркнул, что не будет давать подробных объяснений до завершения следственных действий.

О том, что САП предъявила обвинения Ермаку, стало известно 11 мая.