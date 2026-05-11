22:11, 11 мая 2026Спорт

«Краснодар» упустил лидерство за тур до конца сезона в РПЛ

«Краснодар» проиграл «Динамо» и упустил лидерство за тур до конца сезона
Владислав Уткин
Фото: Александр Вильф / РИА Новости

«Краснодар» проиграл московскому «Динамо» и упустил лидерство за тур до конца сезона в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Матч 29-го тура РПЛ состоялся в Москве. На 32-й минуте счет открыл защитник гостей Диего Коста. Динамовцы перевернули ход игры и одержали победу, благодаря голам Константина Тюкавина и Ивана Сергеева на 48-й и 93-й минутах.

Таким образом, подопечные Мурада Мусаева остались на втором месте в турнирной таблице с 63 очками после 29 матчей. Они отстают от лидирующего «Зенита» на два балла. В 30-м туре «быки» сыграют у себя дома с «Оренбургом». Игра пройдет 17 мая, начало в 18:00 по московскому времени.

Ранее футболисты «Зенита» обыграли в домашнем матче 29-го тура «Сочи» со счетом 2:1. В последнем матче чемпионата сине-бело-голубые одновременно с «Краснодаром» примут у себя дома «Ростов».

