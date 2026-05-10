«Зенит» одолел «Сочи» и вышел на первое место за тур до окончания РПЛ

«Зенит» одолел «Сочи» и вышел на первое место за тур до окончания сезона-2025/2026 Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

На 31-й минуте счет в матче открыл нападающий сочинцев Захар Федоров. Во втором тайме победу хозяевам поля принесли голы Луиса Энрике и Александра Ерохина.

Таким образом, подопечные Сергея Семака набрали 65 очков в 29 матчах и вышли на первое место в турнирной таблице РПЛ. За ними идет «Краснодар», который отстает на два очка.

В 29-м туре «быки» сыграют на выезде с московским «Динамо». Матч пройдет 11 мая, начало в 20:00 по московскому времени.