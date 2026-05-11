00:24, 11 мая 2026

Иранские БПЛА атаковали американское судно

Fox News: Иранские БПЛА атаковали американское судно в Персидском заливе
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Mohammed Aty / Reuters

Иранские беспилотные летательные аппараты (БПЛА) атаковали американское судно компании Safesea Group в Персидском заливе. Об этом сообщил телеканал Fox News.

Отмечается, что судно было без груза, оно стояло на якоре недалеко от Дохи (столица Катара). На борту находились 23 члена экипажа, пострадавших нет.

Ранее иранское командование заявило, что США атаковали два судна Ирана, и обвинило Вашингтон в нарушении перемирия. В ответ Вооруженные силы Ирана обстреляли американские суда к востоку от Ормузского пролива.

